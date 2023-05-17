Тухель недоволен игрой Мане и Канселу. Игроки покинут команду летом

Дата публикации: 17-05-2023

По данным «Sky Germany», Томаса Тухеля не устраивает игра Жоау Канселу и Садио Мане. «Бавария» расстанется с обоими футболистами по окончании сезона.



Мане пополнил ряды мюнхенской команды прошлым летом. «Бавария» заплатила за него «Ливерпулю» 32 млн евро. С момента перехода сенегалец провел за клуб 37 встреч (12 забитых мячей, 6 ассистов). Контракт «Баварии» с Мане истекает в 2025 году.



Канселу был арендован немцами в январе. «Красные» решили отказаться от выкупа португальца даже в случае согласия «Ман Сити» снизить ценник на защитника до 40 млн евро. Карьера Жоау в составе «горожан» также под вопросом из-за конфликта с Гвардиолой. Скорее всего, по завершении сезона он окажется в «Барселоне», которая ищет игрока на правый фланг обороны.