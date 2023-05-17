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У защитника «Динамо» Майсторовича диагностирован разрыв крестообразной связки

Дата публикации: 17-05-2023

«Динамо» рассказало о характере травмы Милана Майсторовича. Информацию клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

По результатам обследования у защитника москвичей диагностировали разрыв крестообразной связки на левом колене. О сроках возвращения в строй 18-летнего серба не сообщается. Известно, что в скором времени ему предстоит операция.

Майсторович травмировался в игре с «Ахматом» из Грозного в рамках 27-го тура РПЛ. Его команда в этом матче уступила 0:3, а сам футболист покинул поле в начале 2-го тайма.

«Бело-голубые» подписали Майсторовича в феврале. За московскую команду он провел всего 10 встреч (без результативных действий). Трудовые отношения Милана с «Динамо» действуют до середины 2027 года.

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