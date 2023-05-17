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Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об интересе «Палмейраса» к футболисту

Дата публикации: 17-05-2023

Представитель Клаудиньо, принадлежащего «Зениту», назвал несоответствующей действительности информацию об интересе к бразильцу со стороны «Палмейраса».

«Заинтересованность «Палмейраса»? Это фейк», - публикует высказывание Луиса Фернандо Гарсии журналист «Чемпионата» Илья Никульников.

Клаудиньо связан контрактом с «Зенитом» до июня 2027 года. В текущем сезоне в активе бразильца 5 голов и 12 ассистов в 29 встречах за петербургскую команду.

Ранее ряд источников сообщали, что Клаудиньо интересен «Палмейрасу». Бразильцы хотят заполучить хавбека, но понимают, что подписать его за сумму меньше 20 млн евро не удастся. При этом агенты футболиста неделей ранее побывали в России, чтобы обсудить его будущее и поздравить с титулом чемпиона РПЛ.

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