Агент форварда «Краснодара» Олусегуна сообщил о переговорах с европейскими клубами

Дата публикации: 17-05-2023

Вильям Д'Авила, работающий с Олакунле Олусегуном, рассказал о будущем футболиста.



«Велика вероятность, что с сезона 2023/2024 Олусегуна не будет в «Краснодаре». Мы контактируем с рядом европейских команд. Прикладываем все усилия, чтобы его переход состоялся», - публикует слова Д'Авилы ресурс «Sport24».



В «Краснодар» нигериец перебрался в июле 2022 года. «Быки» выкупили его контракт у «Ботева» из Болгарии за 1,2 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 21-летнего вингера 27 встреч за «черно-зеленых», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Соглашение Олусегуна с командой Владимира Ивича действует до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает нигерийца в 1,7 млн евро.