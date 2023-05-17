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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Баварии»

Дата публикации: 17-05-2023

Ресурс «Goal» информирует, что «Манчестер Сити» проявляет интерес к Альфонсо Дэвису из «Баварии».

Мюнхенцы подписали канадского защитника зимой 2019 года. Клуб выкупил права на футболиста у «Ванкувера» за 14 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего футболиста 38 встреч (3 забитых мяча, 8 результативных передач). Текущий контракт Дэвиса с командой Томаса Тухеля рассчитан до июня 2025 года.

В настоящий момент канадец находится в лазарете «Баварии». В апреле фулбек травмировал подколенное сухожилие. Позднее выяснилось, что до конца сезона он уже не выйдет на поле.

Рыночная стоимость Дэвиса – 70 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее сообщалось, что на защитника также претендует «Реал».

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