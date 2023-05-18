01:31 ()
Свернуть список

«МЮ» готов выделить на летнее усиление состава до 170 млн евро

Дата публикации: 18-05-2023

Летом «Ман Юнайтед» может усилиться несколькими футболистами. «ESPN» сообщает, что трансферный бюджет «красных дьяволов» составит порядка 115-170 млн евро. В руководстве клуба довольны работой Эрика тен Хага, возглавляющего команду, и готовы выделить ему внушительную сумму на новых игроков.

Озвученная цифра не является окончательной. В случае продажи футболистов, на которых голландский тренер не рассчитывает, бюджет может возрасти.

Приоритетной целью «Юнайтед» на летнее межсезонье будет форвард, поскольку «манкунианцев» не устраивает игра Ваута Вегорста. Помимо этого, клуб рассчитывает приобрести топового центрального хавбека. Среди потенциальных новичков «МЮ», способных закрыть эту позицию, значится Адриен Рабьо.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close