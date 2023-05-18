«МЮ» готов выделить на летнее усиление состава до 170 млн евро

Дата публикации: 18-05-2023

Летом «Ман Юнайтед» может усилиться несколькими футболистами. «ESPN» сообщает, что трансферный бюджет «красных дьяволов» составит порядка 115-170 млн евро. В руководстве клуба довольны работой Эрика тен Хага, возглавляющего команду, и готовы выделить ему внушительную сумму на новых игроков.



Озвученная цифра не является окончательной. В случае продажи футболистов, на которых голландский тренер не рассчитывает, бюджет может возрасти.



Приоритетной целью «Юнайтед» на летнее межсезонье будет форвард, поскольку «манкунианцев» не устраивает игра Ваута Вегорста. Помимо этого, клуб рассчитывает приобрести топового центрального хавбека. Среди потенциальных новичков «МЮ», способных закрыть эту позицию, значится Адриен Рабьо.