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«Интер» продлит контракт с Чалханоглу в ближайшее время

Дата публикации: 18-05-2023

«Интер» хочет пролонгировать сотрудничество с Хаканом Чалханоглу. Такую информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.

Миланцы рассчитывают закрыть данный вопрос в ближайшее время, а все документы для переподписания соглашения уже готовы. Новый контракт с полузащитником будет действовать до лета 2027 года.

Также «Интер» надеется сохранить Алессандро Бастони и уже обсуждает с центрбеком продление трудовых отношений.

Действующий контракт Чалханоглу с «нерадзурри» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне в активе футболиста 45 игр в составе «Интера» (4 забитых мяча, 8 результативных передач).

Рыночный ценник на 29-летнего хавбека составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).

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