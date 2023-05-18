Форвард «Арсенала» Мартинелли выбыл до конца сезона

Дата публикации: 18-05-2023

«Football London», указывая в качестве источника информации «The Athletic», пишет, что в текущем сезоне Габриэл Мартинелли больше не поможет «Арсеналу».



Вингер травмировался в первом тайме поединка с «Брайтоном». После борьбы с Мойсесом Кайседо бразильца пришлось заменить на Леандро Троссарда. По первоначальной информации травма Мартинелли была незначительной. Однако глубокое обследование выявило проблемы со связками голеностопного сустава, потому в завершающих играх сезона «канониры» не смогут рассчитывать на своего подопечного.



Контракт футболиста с лондонцами действует до лета 2027 года. В сезоне 22/23 на его счету 15 голов и 6 ассистов в 46 встречах за «Арсенал».



В списке травмированных игроков «красно-белых» также числятся Салиба, Томиясу, Эльнени и Зинченко.