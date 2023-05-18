Геррейру может перейти в «Атлетико». Игрок летом покинет «Боруссию» бесплатно

Дата публикации: 18-05-2023

По данным ресурса «As», «Боруссия» (Дортмунд) расстанется с Рафаэлом Геррейру по завершении сезона в связи с истечением контракта.



Источник пишет, что агенты защитника уже подыскивают ему новый клуб. Услуги португальца предложены «Атлетико». «Матрасников» привлекает вариант с бесплатным подписанием футболиста высокого класса, коим является Геррейру.



К фулбеку «шмелей» также присматриваются команды, представляющие Серию А. Соглашение с Геррейру, который выступает за «Боруссию» с июля 2016 года, рассчитано до середины 2023 года. В этом сезоне он выходил на поле в 34 матчах (5 забитых мячей, 14 голевых передач).



Рыночная стоимость 29-летнего португальца равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).