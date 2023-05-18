Джака согласовал с «Байером» условия контракта до 2027 года

Дата публикации: 18-05-2023

«Байер» договорился о контракте с Гранитом Джакой, принадлежащим «Арсеналу». Соглашение с хавбеком будет рассчитано до середины 2027 года. Немецкий клуб надеется закрыть сделку в июне. Информацией поделился Фабрицио Романо.



В настоящий момент переговоры находятся в завершающей стадии. «Канониры» хотят получить за Джаку 15 млн евро. «Байер» рассчитывает снизить цену на футболиста. Сам швейцарец готов вернуться в Бундеслигу, где ранее он уже выступал, будучи игроком «Боруссии» из Менхенгладбаха.



В сезоне 2022/2023 на счету Джаки 45 встреч, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 7 голевыми пасами.



Трудовой договор 30-летнего Гранита с «Арсеналом» действует до июня 2024 года. Transfermarkt.de оценивает рыночною стоимость швейцарца в 28 000 000 евро.