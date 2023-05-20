Мадридский "Реал" нацелился на форварда "Эспаньола" Хоселу

Дата публикации: 20-05-2023

По информации Relevo, одной из трансферных целей мадридского "Реала" в ближайшее время станет 33-летний форвард "Эспаньола" Хоселу.

Из уважения к "Эспаньолу", который занимает предпоследнее место в таблице Ла Лиги и ведёт борьбу за сохранение места в высшей лиги, "Реал" пока не предпринимал шагов для начала переговоров. Однако имя галисийца, как утверждает издание, уже широко обсуждается в клубе. Анчелотти попросил руководство найти игрока на позицию "девятки", чтобы создать серьёзную конкуренцию Бензема.

Нападающий "Эспаньола", контракт которого истекает через два года, обладает всеми необходимыми качествами (игра наверху, хороший удар, умение играть спиной к воротам, выход из-под прессинга) и демонстрирует отличные статистические показатели. В текущем сезоне он забил наибольшее количество голов в чемпионате среди футболистов с испанским паспортом (15). Высокая результативность позволила Хоселу дебютировать в составе сборной Испании 26 марта, и в дебютном матче он оформил дубль.

Кроме того, Хоселу не является чужаком для "Реала". Он провёл два сезона в "Кастилье" (24 гола) и даже дважды привлекался к матчам за первую команду при Жозе Моуринью. Хоселу знаком с некоторыми игроками "сливочных" и является зятем Карвахаля.

"Эспаньол" в случае вылета едва ли сможет потянуть зарплату Хоселу, и много денег на трансфер "Реалу" не понадобится.