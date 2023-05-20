Туринскому "Ювентусу" предъявили новое обвинение в махинациях с зарплатами

Дата публикации: 20-05-2023

Итальянская федерация футбола (FIGC) выдвинула обвинения в махинациях с зарплатами в адрес "Ювентуса".

FIGC обвинила туринцев и семь бывших и действующих директоров клуба в предполагаемом использовании ими "махинаций с зарплатами".

Манипуляции с зарплатными ведомостями были направленны на искусственное занижение потерь в годовом балансе во время пандемии COVID-19. Клуб обвиняют в том, что он официально объявил о невыплате заработной платы за несколько месяцев, но фактически договорился с игроками в частном порядке о выплатах в течение следующего года.

Напомним, в январе Апелляционный суд Федерации футбола Италии лишил туринцев 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций. Позднее решение было обжаловано, очки в апреле вернули.