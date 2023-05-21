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«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Айнтрахта» Камады

Дата публикации: 21-05-2023

Даити Камада может стать игроком «Милана». «Россонери» рассматривают вариант с его подписанием. Решение по трансферу в клубе примут в ближайшее время.

Фабрицио Романо пишет, что «Милан» уже провел переговоры с агентами Камады. Японец согласен на переход в итальянскую команду, но окончательное решение будет за «россонери». Другим претендентом на хавбека является «Боруссия». Однако с дортмундцами нет никаких договоренностей.

Камада связан контрактом с «Айнтрахтом» до конца текущего сезона. Рыночный ценник на японца составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).

В сезоне 2022/2023 на счету 26-летнего футболиста 44 игры за «орлов» (15 забитых мячей, 6 результативных передач).

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