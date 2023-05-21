«Бавария» не будет вести переговоры по Киммиху

Дата публикации: 21-05-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что Йозуа Киммих не уйдет из «Баварии» ближайшим летом.



Руководство мюнхенцев не собирается обсуждать продажу опорника с другими клубами. Для «Баварии» Киммих является системообразующим футболистом, потому в команде не рассматривают вариант с его уходом.



Состав «красных» Йозуа пополнил в июле 2015 года. В нынешнем сезоне в его активе 45 встреч (7 забитых мячей, 11 ассистов).



Трудовые отношения 28-летнего игрока с «Баварией» рассчитаны до середины 2025 года. Transfermarkt.de оценивает опорника в 80 000 000 евро.



В сборную Германии Киммих вызывается с 2016 года. Всего за национальную команду он провел 76 встреч (5 голов).