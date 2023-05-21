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«Спартак» готовит громкий трансфер за 15-20 млн евро

Дата публикации: 21-05-2023

«Спартак» собирается купить топового футболиста. Бюджет сделки составит 15-20 млн евро. Задачу по приобретению звездного игрока перед клубом поставил «Лукойл». Такая информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.

Для будущего трансфера обозначен ряд критериев. Приоритетом является известный игрок не старше 27 лет, проявивший себя в статусном европейском чемпионате. Клуб будет искать футболиста на позицию центрфорварда или атакующего хавбека.

Текущий сезон для «Спартака» получился не слишком удачным. В РПЛ за 3 тура до финиша «красно-белые» располагаются на 4-ой строчке и рискуют закончить турнир вне первой тройки. Выступление в Кубке страны команда Гильермо Абаскаля уже завершила, проиграв «Акрону» со счетом 1:2.

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