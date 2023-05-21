В «ПСЖ» приняли решение по звездному трио Месси – Неймар – Мбаппе

Дата публикации: 21-05-2023

Даже со звездной атакой в лице Мбаппе, Неймара и Месси «ПСЖ» не смог победить в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне парижане выбыли из турнира уже в 1/8 финала. Обидчиком французского клуба стала «Бавария».



По данным «The Telegraph», руководство «Пари Сен-Жермен» не устраивает подобная ситуация. Летом «красно-синие» могут попрощаться с Месси, что существенно скажется на зарплатной ведомости клуба. Также лагерь действующего чемпиона Франции может покинуть и Неймар, которого попытаются продать в одну из команд АПЛ.



Парижане собираются сохранить только Килиана Мбаппе, вокруг которого в дальнейшем будет строиться команда. В «ПСЖ» рассчитывают, что смогут убедить форварда остаться. В части комплектования состава клуб планирует сделать ставку на молодых футболистов (желательно французов).