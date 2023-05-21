«Челси» нацелился на чемпиона мира

Дата публикации: 21-05-2023

«Челси» продолжает поиски голкипера. Среди возможных кандидатов на усиление значится Эмилиано Мартинес, защищающий ворота «Астон Виллы». Информацией поделилось издание «Football Insider».



Также «аристократы» интересуются Андре Онана, принадлежащим «Интеру», и Давидом Райей, выступающим за «Брентфорд». Однако приоритетом для лондонцев является Мартинес.



Срок действия контракта аргентинского голкипера с «Астон Виллой» ограничен июнем 2027 года. В текущем сезоне в активе Мартинеса 35 встреч за бирмингемцев (13 игр без пропущенных голов).



Рыночная стоимость 30-летнего стража ворот составляет 28 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В конце декабря 2022 года Мартинес вместе с национальной сборной выиграл ЧМ в Катаре.