20:19 ()
Свернуть список

«Челси» нацелился на чемпиона мира

Дата публикации: 21-05-2023

«Челси» продолжает поиски голкипера. Среди возможных кандидатов на усиление значится Эмилиано Мартинес, защищающий ворота «Астон Виллы». Информацией поделилось издание «Football Insider».

Также «аристократы» интересуются Андре Онана, принадлежащим «Интеру», и Давидом Райей, выступающим за «Брентфорд». Однако приоритетом для лондонцев является Мартинес.

Срок действия контракта аргентинского голкипера с «Астон Виллой» ограничен июнем 2027 года. В текущем сезоне в активе Мартинеса 35 встреч за бирмингемцев (13 игр без пропущенных голов).

Рыночная стоимость 30-летнего стража ворот составляет 28 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

В конце декабря 2022 года Мартинес вместе с национальной сборной выиграл ЧМ в Катаре.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close