«Аль-Хиляль» предложил Льорису утроить зарплату, чтобы тот перешел в клуб

Дата публикации: 21-05-2023

«Footmercato» пишет, что карьера Уго Льориса может продолжиться в Саудовской Аравии. Интерес к французу проявляет «Аль-Хиляль». Клуб надеется привлечь голкипера выгодным контрактом, в случае подписания которого его зарплата вырастет в 3 раза. Футболист думает над данным предложением.



Льорис является выпускником академии «Ниццы». В «Тоттенхэм Хотспур» он перебрался в августе 2012 года. Действующее соглашение 36-летнего вратаря со «шпорами» истекает в середине 2024 года.



В сезоне 2022/2023 Льорис защищал ворота лондонской команды в 31 встрече (9 «сухих» матчей).



Рыночный ценник на француза составляет 4 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



Примечательно, что вместе с «Тоттенхэмом» Льорису не удалось завоевать ни одного трофея на клубном уровне.