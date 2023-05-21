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«O Globo»: Мойзес может быть замешан в договорных играх в Бразилии

Дата публикации: 21-05-2023

Мойзес, в текущем сезоне выступающий за ЦСКА, может оказаться фигурантом скандала с договорными играми.

В штате Гояс продолжается расследование, связанное с манипуляциями с прошлогодними играми бразильского чемпионата и чемпионата штата 2023 года. Источник получил скриншоты, на которых запечатлена переписка Мойзеса с другим игроком.

Сообщается, что защитнику была предложена компенсация за предупреждение во встрече с «Сан-Паулу» в июле 2022 года. Один из фигурантов дела футболист Ромариньо сообщил Мойзесу, что за данную услугу ему заплатят. После матча игрок сообщил о выполнении сделки. Защитник получил «горчичник» за несогласие с решением судьи.

После этого поединка Мойзес перебрался из «Интернасьонала» в ЦСКА.

Источник – «O Globo».

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