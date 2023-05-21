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«Динамо» провело переговоры с главным тренером «Ариса» Шпилевским

Дата публикации: 21-05-2023

Новым наставником «Динамо» может стать Алексей Шпилевский, тренирующий «Арис». Такую информацию в «Telegram» разместил Роман Нагучев.

Комментатор отметил, что москвичи уже контактировали со специалистом. Однако вероятность успешного завершения переговоров мала. «Арис» продолжает борьбу за золото в чемпионате Кипра, что позволит клубу попасть напрямую в Лигу чемпионов. Шпилевский тренирует команду с зимы 2022 года. С российскими клубами специалист еще не работал.

Среди других кандидатов на должность рулевого «бело-голубых» значится Марко Николич.

В настоящий момент «Динамо» в должности и.о. главного тренера руководит Павел Алпатов. Ранее клуб досрочно прекратил трудовые отношения со Славишей Йокановичем.

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