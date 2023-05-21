Маркиньос подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 21-05-2023

«Пари Сен-Жермен» пролонгировал контракт с Маркиньосом. Информация появилась на сайте парижской команды. Бразилец поставил подпись под соглашением сроком до лета 2028 года.



Защитник отметил, что гордится выступать за «ПСЖ» и доволен продлением контракта. Маркиньос подчеркнул, что этот момент для него является особенным, и он считает, что в будущем клуб сможет добиться больших побед.



За команду Кристофа Гальтье бразилец выступает с июля 2013 года. Парижане выкупили права на центрбека у «Ромы» за 31,4 млн евро. В сезоне-22/23 в активе Маркиньоса 42 игры (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



Рыночный ценник на бразильца равняется 70 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).