«Спарта» выкупила Кухту у «Локомотива» за 2,3 млн евро

Дата публикации: 21-05-2023

«Локомотив» и «Спарта» согласовали условия трансфера Яна Кухты. За переход форварда чешской команде придется заплатить 2,3 млн евро. Информация появилась в Telegram-канале Ивана Карпова.



Инсайдер добавил, что по условиям соглашения «железнодорожники» смогут рассчитывать на 10% от суммы последующей продажи 26-летнего исполнителя.



Состав «красно-зеленых» Кухта пополнил в начале 2022 года, перейдя из «Славии». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.



Центрфорвард успел провести за московскую команду всего 11 встреч (3 забитых мяча, 2 голевые передачи). Спустя полгода он перебрался в «Спарту» в рамках арендного соглашения.



«Transfermarkt» оценивает Кухту в 3,2 млн евро.