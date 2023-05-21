«Атлетико» запросит за Морату серьезную сумму

Дата публикации: 21-05-2023

Альваро Мората может сменить «Атлетико» на один из грандов Серии А. Форвард «матрасников» интересен «Ювентусу» и «Милану». Однако с трансфером 30-летнего испанца могут возникнуть проблемы. По информации ресурса «AS», мадридцы рассчитывают хорошо заработать на продаже своего подопечного. «Атлетико» надеется выручить за него порядка 35 000 000 евро.



За аналогичную сумму «матрасники» хотели продать Морату в 2022 году. На нападающего всерьез претендовал «Ювентус», но стороны не смогли договориться по размеру компенсации.



Трудовые отношения Альваро с мадридцами истекают в 2024 году. В текущей кампании на счету испанца 43 игры за «Атлетико», в которых он отметился 15 голами и 3 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает Морату в € 25 млн евро.