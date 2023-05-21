«Арсенал» хочет подписать игрока ПСВ Симонса на замену Джаке

Дата публикации: 21-05-2023

Ed.nl информирует, что «Арсенал» определился с заменой Граниту Джаке, который, скорее всего, покинет команду летом. Микель Артета, возглавляющий «пушкарей», рассчитывает подписать Хави Симонса из ПСВ.



«Канониры» также интересуются Декланом Райсом. Пока неясно, как это скажется на трансфере Симонса.



Ранее ряд источников писали, что по окончании сезона Джака станет игроком «Байера», с которым он уже согласовал контракт до середины 2027 года.



В сезоне 2022/2023 Симонс выходил на поле в футболке ПСВ в 46 встречах, отметившись в них 19 забитыми мячами и 12 ассистами.



С клубом из Эйндховена он связан контрактом до июня 2027 года. Рыночный ценник на 20-летнего голландца составляет 30 млн евро (по версии экспертов «Transfermarkt»).