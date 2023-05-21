20:19 ()
Свернуть список

«Арсенал» хочет подписать игрока ПСВ Симонса на замену Джаке

Дата публикации: 21-05-2023

Ed.nl информирует, что «Арсенал» определился с заменой Граниту Джаке, который, скорее всего, покинет команду летом. Микель Артета, возглавляющий «пушкарей», рассчитывает подписать Хави Симонса из ПСВ.

«Канониры» также интересуются Декланом Райсом. Пока неясно, как это скажется на трансфере Симонса.

Ранее ряд источников писали, что по окончании сезона Джака станет игроком «Байера», с которым он уже согласовал контракт до середины 2027 года.

В сезоне 2022/2023 Симонс выходил на поле в футболке ПСВ в 46 встречах, отметившись в них 19 забитыми мячами и 12 ассистами.

С клубом из Эйндховена он связан контрактом до июня 2027 года. Рыночный ценник на 20-летнего голландца составляет 30 млн евро (по версии экспертов «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close