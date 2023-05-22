1xBet претендует на победу в 3 номинациях престижной премии Sigma Awards Americas 2023

Дата публикации: 22-05-2023

Успехи глобальной букмекерской компании 1xBet отмечены в категориях «Спортивный букмекер года в Латинской Америке», «Маркетинговая кампания года» и «Партнерская программа года».

Победителей премии определит мнение авторитетного жюри, а также голосование на странице награды. Результаты станут известны 14 июня в Сан-Паулу на специальной церемонии, которая состоится в рамках конференции Sigma для регионального бизнеса Латинской Америки.

«Очень приятно быть среди лучших сразу в нескольких престижных номинациях. Это показатель того, что компания двигается в правильном направлении, а усилия 1xBet ценят не только наши клиенты, но и профессиональное сообщество.

Нам важно достигнуть успеха на столь конкурентном рынке как Латинская Америка. Быть лучшими в этом регионе мечтает множество компаний с мировым именем, но даже на общем фоне 1xBet задает новые стандарты качества. Номинации премии отражают наши достижения в привлечении игроков, выстраивании сотрудничества с крупнейшими спортивными брендами и организациями, а также в создании привлекательных условий для работы партнеров», — заявили представители 1xBet.

За последний год в Латинской Америке компания стала партнером целого ряда турниров и топ-клубов в Бразилии, Чили и Перу. Рекламу 1xBet можно увидеть на матчах элитных дивизионов футбольных чемпионатов, бренд стал официальным партнером мужского и женского чемпионатов Бразилии по волейболу, а также провел множество акций, приуроченным к Копа Либертадорес. Амбассадорами 1xBet стали всемирно известный боец MMA Жозе Алдо и бразильский футболист Паулиньо - победитель Олимпийских игр 2020 года.

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны более чем на 60 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — Барселона, ПСЖ, Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О премии Sigma Awards Americas 2023

Премия Sigma Awards Americas организована международной компанией SIGMA Group - признанным авторитетом сферы iGaming, диджитал-безопасности и аффилиатского маркетинга. SIGMA Group работает в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке, и обладает большим авторитетом в каждом из регионов. Sigma Awards Americas - часть системы премий, которые ежегодно вручаются наиболее успешным представителям гемблинговой индустрии.