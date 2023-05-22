«Челси» сделал предложение о покупке Влаховича

Дата публикации: 22-05-2023

«ESPN» утверждает, что «Челси» обратился к «Ювентусу» с предложением по Душану Влаховичу. «Аристократы» оценили нападающего туринцев в 80 000 000 евро.



Источник также сообщает, что лондонцы обещали Маурисио Почеттино, который в скором времени может возглавить клуб, купить форварда под основу. По всей видимости, именно 23-летний игрок сборной Сербии будет приоритетной целью «Челси» на летнее межсезонье.



Сам Влахович положительно относится к переезду на Туманный Альбион.



Соглашение футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2026 года. С начала сезона 2022/2023 Душан отметился 14 голами и 4 ассистами в 41 игре за «бьянконери».



Портал Transfermarkt.de оценивает Влаховича в 75 млн евро.



Ранее агент бомбардира подтвердил, что его клиентом интересуются сразу 3 европейских гранда.