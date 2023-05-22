23:18 ()
Свернуть список

Моуринью близок к назначению главным тренером «ПСЖ»

Дата публикации: 22-05-2023

По информации «La Repubblica», «Пари Сен-Жермен» и Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», близки к договоренности о сотрудничестве.

Португалец пытается добиться встречи с руководством римлян. Однако в «Роме» игнорируют его, чем специалист сильно недоволен. Помимо этого, «джаллоросси» собираются серьезно сократить трансферный бюджет, чтобы избежать нарушения требований финансового «фэйр-плей», что также может сказаться на решении Жозе.

Ранее СМИ писали, что в «ПСЖ» рассматривают вариант с заменой Кристофера Гальтье на Моуринью.

«Рома» под руководством 60-летнего специалиста пробилась в финал Лиги Европы. В случае победы в турнире итальянский клуб получит путевку в Лигу чемпионов. В Серии А римляне по итогам 35 туров находятся на 7-ой строчке с 59 набранными очками.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close