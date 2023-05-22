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«Ноттингем Форест» хочет выкупить игрока «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 22-05-2023

После победы над «Арсеналом» у «Ноттингем Форест» появилась отличная возможность остаться в АПЛ на следующий сезон.

«The Telegraph» информирует, что при таких раскладах «лесники» надеются выкупить Дина Хендерсона, правами на которого владеет «МЮ». В текущем сезоне голкипер выступает за «Ноттингем Форест» в рамках арендного соглашения.

В Манчестере решение по Хендерсону будет принято после того, как появится ясность по ситуации с Давидом де Хеа.

Самому стражу ворот нравится в «Ноттингем Форест», и он хотел бы стать полноценным игроком клуба. В текущем сезоне на счету Дина 20 встреч за «лесников» (6 «сухих» матчей).

Рыночный ценник на Хендерсона составляет 22 млн евро (по оценке «Transfermarkt»). С «Ман Юнайтед» кипер связан контрактом до лета 2025 года.

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