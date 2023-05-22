Пиоли ушел от ответа на вопрос, останется ли де Кетеларе в «Милане»

Дата публикации: 22-05-2023

Стефано Пиоли не стал напрямую говорить о будущем Шарля де Кетеларе в «Милане». Бельгиец является наиболее дорогостоящим трансфером «россонери» за время пребывания специалиста во главе команды. При этом полузащитник редко появляется на поле и пока не может адаптироваться в клубе.



«Мне неизвестно, останется ли де Кетеларе. Пока мы не приняли решение. Нам предстоит еще 2 игры чемпионата», - приводит заявление наставника «Милана» ресурс pianetamilan.it.



«Дьяволы» купили бельгийца у «Брюгге» прошлым летом, заплатив за него 32 000 000 евро. В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 39 игр за «Милан» (1 ассист). Его соглашение с клубом действует до лета 2027 года.



Ранее появилась информация, что де Кетеларе может перейти в другую команду на правах аренды.