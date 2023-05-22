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«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с тремя звездами

Дата публикации: 22-05-2023

Фабрицио Романо пишет, что вскоре «Реал» должен сообщить о пролонгации контрактов с 3 звездными игроками.

Инсайдер утверждает, что «сливочные» договорились о продлении сотрудничества с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Немецкий хавбек уже заключил с «галактикос» новое соглашение до 2024 года. В ближайшем будущем свою подпись под новым контрактом поставит и хорват. Прежние соглашения обоих футболистов были рассчитаны до завершения сезона 2022/2023.

Вопрос по пролонгации сотрудничества с Винисиусом Жуниором также решен. Вингер вскоре должен подписать новый договор. Текущее соглашение с бразильцем истекает в 2024 году.

«Реал» после 35 туров занимает 3-е место в Ла Лиге, имея в своем активе 71 набранное очко.

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