23:19 ()
Свернуть список

«Рома» хочет заполучить Тилеманса

Дата публикации: 22-05-2023

«Рома» ведет переговоры с Юри Тилемансом о летнем переходе, сообщает «La Gazzetta Dello Sport» со ссылкой на «Football Italia».

Команда Жозе Моуринью стремится воспользоваться рынком свободных агентов, а Тилеманс – один из тех игроков, у которых этим летом истекают контракты, и которые находятся в поле зрения «джаллоросси».

Финалисты Лиги Европы также присматриваются к Эвану Ндике из франкфуртского «Айнтрахта», в то время как ряд источников в Италии утверждают, что римляне согласовали условия сотрудничества с полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром.

Тилеманс перебрался в «Лестер Сити» из «Монако» в июле 2019 года. Его трансфер обошелся «лисам» в 45 млн евро. С тех пор бельгиец был задействован в 193 матчах. В них он стал автором 28 забитых мячей и 25 ассистов.

Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает хавбека в 30 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close