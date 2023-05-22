«Рома» хочет заполучить Тилеманса

Дата публикации: 22-05-2023

«Рома» ведет переговоры с Юри Тилемансом о летнем переходе, сообщает «La Gazzetta Dello Sport» со ссылкой на «Football Italia».



Команда Жозе Моуринью стремится воспользоваться рынком свободных агентов, а Тилеманс – один из тех игроков, у которых этим летом истекают контракты, и которые находятся в поле зрения «джаллоросси».



Финалисты Лиги Европы также присматриваются к Эвану Ндике из франкфуртского «Айнтрахта», в то время как ряд источников в Италии утверждают, что римляне согласовали условия сотрудничества с полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром.



Тилеманс перебрался в «Лестер Сити» из «Монако» в июле 2019 года. Его трансфер обошелся «лисам» в 45 млн евро. С тех пор бельгиец был задействован в 193 матчах. В них он стал автором 28 забитых мячей и 25 ассистов.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает хавбека в 30 000 000 евро.