Первый летний трансфер «МЮ» практически завершен

Дата публикации: 22-05-2023

Сделка по переходу Ким Мин Джэ в «Манчестер Юнайтед» из «Наполи» находится на завершающей стадии.



Согласно сведениям «Il Matino», помимо долгосрочного контракта с зарплатой 9 млн евро за сезон, 26-летнему футболисту будет предоставлен дом в Манчестере, который «красные дьяволы» уже нашли и обустроили.



Ранее сообщалось, что руководители «Наполи» стремятся перезаключить соглашение с центрбеком, прописав сумму отступных в размере 65 000 000 евро. Условия действующего договора предусматривают возможность выкупа игрока за € 48 млн.



Напомним, южнокорейский защитник неаполитанского клуба выиграл титул чемпиона Серии А в свой первый сезон в Италии после перехода из «Фенербахче». В 44 поединках Ким сумел отличиться 2 голами и 2 результативными передачами.