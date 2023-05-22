«Реал» намерен продать Диаса за 30 млн евро

Дата публикации: 22-05-2023

«Реал» находится на грани продажи Браима Диаса в «Милан» за 30 миллионов евро после того, как итальянский гранд выразил заинтересованность в подписании с испанцем постоянного контракта.



23-летний Диас присоединился к «россонерри» на правах аренды в 2021 году. Спустя год договор аренды был продлен еще на сезон. В текущей кампании он забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 43 матчах во всех турнирах и стал любимцем Стефано Пиоли.



Хавбек быстро вытеснил из состава Шарля де Кетеларе и сыграл ключевую роль в выходе «Милана» в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв у «Тоттенхэма» со счетом 1:0.



По данным издания «Marca», своей игрой Диас убедил «Милан» выложить за него 30 000 000 евро. В свою очередь «Реал» намерен избавиться от испанца, готовясь к предстоящему летнему переходу Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».