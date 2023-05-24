«Наполи» объявит об уходе Спаллетти после последнего матча сезона

Дата публикации: 24-05-2023

Издание «Corriere dello Sport» утверждает, что текущий сезон для Лучано Спаллетти будет последним в должности тренера «Наполи».



Из-за разногласий с руководством «адзурри» специалист уйдет из клуба ближайшим летом. Случится это после игры заключительного тура Серии А, которая состоится 4-го июня. В ней «Наполи» будет противостоять «Сампдория».



Спаллетти получил назначение в неаполитанскую команду в июле 2021 года. Нынешний сезон стал триумфальным для «Наполи». «Партенопейцы» завоевали золото Серии А впервые с 1990 года. При этом чемпионство подопечные Спаллетти обеспечили себе досрочно.



Ранее специалист также работал с «Эмполи», «Сампдорией», «Удинезе», «Зенитом», «Ромой» и «Интером».