«Бавария» не будет увольнять Тухеля даже после сезона без трофеев

Дата публикации: 24-05-2023

В «Twitter» Флориана Плеттенберга появилась информация, что «Бавария» не намерена принимать радикальных мер в отношении Томаса Тухеля.



У наставника мюнхенцев большой кредит доверия, его будущее во главе команды не обсуждается. Данный вопрос не планируется рассматривать на собрании наблюдательного совета, назначенного на 30 мая. Даже если «Бавария» останется без трофеев в сезоне 2022/2023, Тухель сохранит свой пост.



Специалист по ходу сезона сменил в должности наставника «красных» Юлиана Нагельсмана. После этого «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, Кубка страны, а теперь рискует остаться и без золота в Бундеслиге. Перед заключительным туром мюнхенцы отстают от лидирующей «Боруссии» (Дортмунд) на 2 очка.