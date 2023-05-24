«Ливерпуль» нашел усиление в оборону

Дата публикации: 24-05-2023

В летнее межсезонье состав «Ливерпуля» может существенно обновится.



По информации, которой располагает «Daily Mail», «мерсисайдцы» попытаются подписать Марка Гехи, выступающего за «Кристал Пэлас». Сделать это будет непросто, поскольку на защитника также претендуют «Тоттенхэм Хотспур», «МЮ» и «Арсенал».



Гехи обучался футболу в структуре «Челси», но закрепиться в основе «синих» ему не удалось. В 2021 году права на центрдефа выкупил «Кристал Пэлас», заплатив за него 23,34 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе 22-летнего англичанина 39 встреч за «стекольщиков» (1 забитый мяч).



Соглашение с Гехи действует до середины 2026 года. Рыночный ценник на игрока равняется 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В 2022 году Гехи впервые сыграл за сборную Англии.