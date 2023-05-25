L'Equipe: Моуринью готов возглавить "Пари Сен-Жермен"
Дата публикации: 25-05-2023
Как сообщает главное французское спортивное издание, Жозе Моуринью готов согласиться возглавить парижский клуб.
60-летний специалист примет предложение парижан, если оно, конечно, поступит, — сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe.
Сейчас Моуринью возглавляет "Рому", с которой второй раз подряд вышел в финал еврокубка. В решающем матче Лиги Европы римляне сыграют с "Севильей".
Ожидается, что главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье уйдет из клуба по окончании сезона.