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L'Equipe: Моуринью готов возглавить "Пари Сен-Жермен"

Дата публикации: 25-05-2023

Как сообщает главное французское спортивное издание, Жозе Моуринью готов согласиться возглавить парижский клуб.

60-летний специалист примет предложение парижан, если оно, конечно, поступит, — сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Equipe.

Сейчас Моуринью возглавляет "Рому", с которой второй раз подряд вышел в финал еврокубка. В решающем матче Лиги Европы римляне сыграют с "Севильей". 

Ожидается, что главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье уйдет из клуба по окончании сезона.

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