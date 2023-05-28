17:50 ()
Свернуть список

Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор может перейти в "Челси"

Дата публикации: 28-05-2023

22-летний бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор может перейти в "Челси" в летнее трансферное окно.

/Как сообщает El Nacional, руководство лондонской команды рассматривает возможность подписания контракта с игроком и готово заплатить за него 150 миллионов евро.

Если трансфер произойдет, то он станет рекордной продажей в истории "Реала". Ранее самым крупным заработком мадридской команды с продажи игроков был трансфер Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро в 2018 году.

Также в издании считают, что весомым плюсом в переходе бразильца в АПЛ, может стать расизм, с которым он сталкивается в ла лиге. В чемпионате Англии ситуация с этим вопросом налажена на более лучшем уровне.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close