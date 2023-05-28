Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор может перейти в "Челси"
Дата публикации: 28-05-2023
22-летний бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор может перейти в "Челси" в летнее трансферное окно.
/Как сообщает El Nacional, руководство лондонской команды рассматривает возможность подписания контракта с игроком и готово заплатить за него 150 миллионов евро.
Если трансфер произойдет, то он станет рекордной продажей в истории "Реала". Ранее самым крупным заработком мадридской команды с продажи игроков был трансфер Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро в 2018 году.
Также в издании считают, что весомым плюсом в переходе бразильца в АПЛ, может стать расизм, с которым он сталкивается в ла лиге. В чемпионате Англии ситуация с этим вопросом налажена на более лучшем уровне.