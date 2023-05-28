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Бразильский вингер "Ливерпуля" Роберто Фирмино может продолжить карьеру в "Реале".

Дата публикации: 28-05-2023

31-летний бразильский вингер "Ливерпуля" Роберто Фирмино может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 31-летний бразилец входит в шорт-лист "сливочных". Однако никаких переговоров на данный момент не ведется. Фигура игрока обсуждается внутри мадридского клуба.

Контракт Фирмино с "Ливерпулем" истекает этим летом. В текущем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 5 результативных передач в 34 матчах мерсисайдцев во всех турнирах.

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