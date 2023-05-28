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«Манчестер Юнайтед» заплатит «Спортингу» 10 млн евро в качестве бонусов за Фернандеша

Дата публикации: 28-05-2023

«Record» утверждает, что «МЮ» придется выплатить «Спортингу» 10 000 000 евро в качестве бонусов в рамках соглашения по переходу Бруну Фернандеша. Общий размер бонусного вознаграждения по договору составляет 25 млн евро.

Условие о выплате 10 миллионов стало активным по итогам выступления полузащитника, который достиг установленных показателей по количеству забитых мячей и ассистов в составе «манкунианцев».

С учетом разовой выплаты за португальца в размере 55 млн евро сумма сделки теперь достигла 65 млн евро. Еще 15 млн евро «Спортинг» получит, если Фернандеша наградят «Золотым мячом» или «Манчестер Юнайтед» победит в Лиге чемпионов.

В сезоне 2022/2023 в активе хавбека 57 встреч за «красных дьяволов» (12 забитых мячей, 13 голевых пасов).

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