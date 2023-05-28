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Абаскаль согласился с необходимостью приобретения «Спартаком» нового защитника

Дата публикации: 28-05-2023

Гильермо Абаскаль одобрил покупку нового защитника в летнее межсезонье. На этом настаивало руководство «Спартака». Информацию опубликовал ресурс «Metaratings».

Сообщается, что подыскивать нового игрока в центр обороны для «красно-белых» будет Тим Мешедер, являющийся агентом Абаскаля. Также наставник «Спартака» просит у клуба купить опорника, скоростного форварда и атакующего хавбека.

Зимой состав «народной команды» пополнил Алексис Дуарте, выступающий на позиции в центре защиты. За него клуб заплатил 4 000 000 евро. За трансфер парагвайца также отвечал агент Абаскаля.

В составе «Спартака» Дуарте провел 8 встреч (без результативных действий). При этом игра парагвайца в РПЛ пока оставляет неоднозначное впечатление.

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