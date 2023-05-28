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АПЛ признала Холанда лучшим игроком сезона

Дата публикации: 28-05-2023

Лучшим футболистом АПЛ текущего сезона признали Эрлинга Холанда. Информация появилась на сайте лиги.

Победитель определялся голосованием с участием 20 капитанов клубов Премьер-лиги и нескольких футбольных экспертов. Холанду удалось обойти своего одноклубника Де Брейне, а также Триппьера, представляющего «Ньюкасл», Кейна из «Тоттенхэма», Саку и Эдегора, защищающих цвета «Арсенала», и Рашфорда из «МЮ».

Норвежец перебрался в «Ман Сити» минувшим летом. В сезоне 2022/2023 Холанд демонстрирует выдающие результаты, уже отметившись 36 голами и 8 ассистами в 35 встречах, проведенных в чемпионате Англии. Блестящая игра 22-летнего нападающего позволила «горожанам» досрочно завоевать чемпионский титул.

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