00:23 ()
Свернуть список

17-летний Педро может перейти в «Арсенал». У «Зенита» приоритетное право его покупки

Дата публикации: 28-05-2023

«EMAD» в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на подкаст «Craque Neto 10», сообщает, что Педро Энрике, принадлежащий «Коринтиансу», перейдет в «Арсенал». Вингер считается главным молодым талантом бразильской команды.

Примечательно, что приоритетным правом на приобретение Педро владеет «Зенит». Данное условие стало частью сделки по трансферу Юри Алберто.

Ранее СМИ писали, что «Коринтианс» не собирается отпускать 17-летнего исполнителя и попытается сохранить его, существенно увеличив сумму отступных за футболиста.

Трудовые отношения Педро с командой из Сан-Паулу действуют до весны 2026 года. В текущем сезоне он провел за «Коринтианс» 7 встреч, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close