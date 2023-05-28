17-летний Педро может перейти в «Арсенал». У «Зенита» приоритетное право его покупки

Дата публикации: 28-05-2023

«EMAD» в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на подкаст «Craque Neto 10», сообщает, что Педро Энрике, принадлежащий «Коринтиансу», перейдет в «Арсенал». Вингер считается главным молодым талантом бразильской команды.



Примечательно, что приоритетным правом на приобретение Педро владеет «Зенит». Данное условие стало частью сделки по трансферу Юри Алберто.



Ранее СМИ писали, что «Коринтианс» не собирается отпускать 17-летнего исполнителя и попытается сохранить его, существенно увеличив сумму отступных за футболиста.



Трудовые отношения Педро с командой из Сан-Паулу действуют до весны 2026 года. В текущем сезоне он провел за «Коринтианс» 7 встреч, в которых отметился 2 забитыми мячами.