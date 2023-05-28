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Помазун не хочет возвращаться в ЦСКА

Дата публикации: 28-05-2023

Илья Помазун рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Права на голкипера, который текущий сезон проводит в «Урале», принадлежат ЦСКА. Футболист подчеркнул, что определенность по его будущему должна наступить к началу сборов после переговоров с руководством.

«В «Урале» я выступаю 3 года, здесь мне доверяют и хорошо относятся. Мне очень важно играть. В ЦСКА с Игорем Акинфеевым у меня вряд ли будет много практики», - публикует заявление голкипера «РИА Новости».

Арендное соглашение Помазуна с «оранжево-черными» заканчивается 30 июня. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего стража ворот 38 встреч за команду из Екатеринбурга (7 «сухих» матчей).

Контракт Помазуна с «армейцами» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает россиянина в € 1,8 млн.

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