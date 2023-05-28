Форвард «Барселоны» Торрес может перейти в «Ньюкасл»

Дата публикации: 28-05-2023

По данным «Football Transfers», следующим клубом Феррана Торреса может стать «Ньюкасл». Сообщается, что «сороки» уже начали внутренние переговоры по данной сделке.



Испанец имеет опыт выступления в АПЛ. В 2020-2022 годах он защищал цвета «Манчестер Сити». Каталонцы выкупили права на Торреса в январе 2022 года. Сумма трансфера составила 55 млн евро.



Контракт Феррана с «сине-гранатовыми» действует до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе Торреса 43 встречи за «Барсу», в которых он отметился 7 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Рыночный ценник на нападающего равняется 30 000 000 евро (исчточник – «Transfermarkt»).



В сборную Испании Торрес вызывается с 2020 года. Всего за национальную команду он провел 35 игр (15 голов).