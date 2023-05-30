Дата публикации: 30-05-2023

У аргентинского нападающего "ПСЖ" Лионеля Месси есть предложение из английской Премьер-лиги.

Как сообщает Ole, у форварда есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни. Помимо саудовского клуба "Аль-Хиляля", у игрока есть вариант с переходом в "Интер" из Майами. Также 35-летнего футболиста пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Месси ждет, что "Барселона" сделает ему выгодное предложение.

В сезоне-2022/23 форвард провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "ПСЖ" истекает в следующем месяце.