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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал возможное продление контракта.

Дата публикации: 30-05-2023

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал возможное продление контракта.

"Мое продление выполнено на 90 процентов. Проблем не будет, могу подтвердить, что мы очень-очень близки", — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что 43-летний испанец продлит контракт с "Барселоной" до июня 2026 года.

Хави возглавляет "Барселону" с 2021 года. В сезоне-2022/23 под его руководством каталонцы досрочно стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.

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