Дата публикации: 30-05-2023

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" предложил нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси солидный контракт.

Как сообщает Foot Mercato, "Аль-Хиляль" предложил аргентинцу двухлетнее соглашение, за которое он получит 1,2 млрд евро.

Отмечается, что отец Месси Хорхе, который является его агентом, принял предложение.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом, а представляющие его отец и брат получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с парижанами истекает этим летом.