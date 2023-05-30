Дата публикации: 30-05-2023

24-летний американский вингер "Челси" Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в "Ювентусе".

"Синие" летом планируют осуществить большое число трансферов на выход, чтобы соблюсти правила финансового фейр-плей. Одним из них станет 2американец. "Челси" предложил его услуги нескольким европейским клубам, но лидером гонки считается "Ювентус". Трансфер может обойтись "старой синьоре" в 20 миллионов евро.

В 2019 году "Челси" заплатил дортмундской "Боруссии" за Пулишича более 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.