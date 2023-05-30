«МЮ» не намерен переплачивать за Маунта

Дата публикации: 30-05-2023

По информации «The Independent», в «Ман Юнайтед» не готовы переплачивать за переход Мэйсона Маунта, принадлежащего «Челси». «Красных дьяволов» не устраивает сумма в 63 млн евро, которую хочет получить за него лондонская команда. В клубе уверены, что ценник на хавбека чрезмерно высокий.



Источник пишет, что на летнее межсезонье Эрик тен Хаг, возглавляющий «МЮ», получит ограниченный бюджет и не сможет рассчитывать на значительные траты без конкретного плана.



Маунт связан контрактом с «Челси» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне в активе футболиста 35 встреч за «аристократов» (3 гола, 6 ассистов). Ценник на полузащитника составляет 65 000 000 евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что сам Маунт положительно относится к переходу в стан «красных дьяволов».